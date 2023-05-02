В ЦБ РФ проанализировали экономическую активность предприятий Тюменской области, Югры и Ямала

В начале 2023 года в Тюменской области, Югре и на Ямале выросла экономическая активность в ряде отраслей. Этому способствовали рост внутреннего спроса и решение части логистических проблем. Активизировалась реализация инфраструктурных проектов, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ со ссылкой на новый доклад Банка России о состоянии экономики в регионах.

В 2022 году компании большинства отраслей столкнулись с проблемами поставок импортных комплектующих, оборудования, компонентов для производства. В тюменском регионе это в первую очередь коснулось нефтегазовой отрасли. В этом году, несмотря на сложности в условиях импортозамещения, многие предприятия сохраняют или увеличивают объемы производства, внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, ищут новых поставщиков, рынки сбыта и технологии. Так, в химической отрасли запущен ряд проектов по производству компонентов для изготовления упаковки, строительных материалов. Продолжается перенаправление экспортных потоков с запада на восток через новые логистические каналы.

Ускорились строительство и модернизация дорожной сети, создание складской, логистической и распределительной инфраструктуры. Так, в 2023 году в Тюменской области будут отремонтированы 140 участков автомобильных дорог протяженностью 202 км. В Югре начато строительство моста через реку Обь, который должен повысить пропускную способность на ключевом участке транспортных маршрутов "Арктика – Азия" и "Северный широтный ход". Эти маршруты имеют стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности районов добычи углеводородного сырья с регионами России и другими странами.