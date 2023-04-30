Моор призвал тюменцев соблюдать требования пожарной безопансности

Губернатор Тюменской области призвал жителей региона быть бдительными и осторожными, а отвесвенным службам поручил усилить контроль за соблюдением противопожарного режима.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 17 лесных пожаров на 269 га, зафиксировано 324 природных ландшафтных пожара, огнем пройдено 1,95 тыс. га, показатели меньше прошлогодних, однако это не повод ослабить внимание: за последние дни ситуация с ландшафтными и лесными пожарами осложнилась не только в соседних регионах, где пожары уничтожают дома селян, но и в Тюменской области.

"Главная причина возгораний, как обычно, человеческий фактор. Сухая, теплая и ветреная погода способствует стремительному распространению огня. Впереди у нас – череда выходных и праздничных дней. Множество людей отправятся на дачи и на природу, поэтому поручаю тщательно контролировать соблюдение особого противопожарного режима", – подчеркнул Моор.

Для тушения лесных пожаров в ТО сформирована группировка сил, в состав которой входят почти 3 тысячи человек и около 1,3 тысячи единиц техники. На время майских праздников организовано дежурство вертолета Ми-8 с водосливным устройством.

Для предупреждения и ликвидации возгораний проводится наземное патрулирование лесов мобильными группами пожаротушения с участием лесной охраны. Общая протяженность 283 маршрутов патрулирования составляет почти 27, тыс. км, используется 54 беспилотных летательных аппарата.