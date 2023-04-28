Ремонт дорог начался в восточных районах Тюменской области

В планы национального проекта "Безопасные качественные дороги" включены 33 участка региональных трасс. На большинстве из них уже начаты работы. В частности, дорожные службы вышли на ремонт асфальта в Аромашевском и Бердюжском районах, сообщает ГУС ТО.

На подъезде к Аромашево предстоит заменить почти 7 км покрытия. Сейчас подрядная организация выполняет фрезерование участка дороги. Работы проведены на площади 1,5 тысячи кв. метров. После завершения фрезерования подрядчик приступит к укладке нового асфальта.

Параллельно фрезерование выполняется на автомобильной дороге "Бердюжье-Зарослое-гр.Казахстана". Покрытие обновляют на участке с 24 км по 27 км.

"В национальный проект мы вносим участки региональных и межмуниципальных дорог с высокой интенсивностью движения, на которых выявлен износ покрытия. В мониторинге состояния дорог нам помогают кураторы и передвижная лаборатория. На основе их данных составляется план ремонта. В этом году наши подрядные организации отремонтируют в районах более 148 км региональных дорог", - отметил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог УАД Алексей Живодёров.

Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в текущем году будет отремонтировано 203 км дорог, большинство из которых — в сельских территориях. Ремонтные работы будут также проведены на двух мостах в г. Ишиме и г. Тюмени.