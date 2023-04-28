Первую современную АГНКС открыли на улице Камчатской в Тюмени

Открытие первой из сети современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на метановом топливе в Тюменской области состоялось в пятницу на улице Камчатская, 202.

Новая АГНКС сможет обслуживать более ста автобусов в смену. До этого в Тюменской области работали всего 3 заправочные станции на метане и лишь одна из них — в Тюмени, скорость ее работы не позволяла удовлетворять спрос, и в очередь на заправку скапливались десятки машин. С открытием новой заправки автовладельцы смогут пользоваться более чистым топливом, качественным сервисом, полностью российским оборудованием. При этом затраты на природный газ на 60% ниже, чем на бензин и дизель.

Инвестиции в новую тюменскую АГНКС составили 180 млн рублей. В перспективе будет построена сеть из 12 таких метановых заправок и многофункционального сервисного центра для обслуживания техники. Сейчас в работе находятся четыре участка под объекты, которые появятся в 2024 году.

"Мы намерены построить сеть лучших АГНКС в России, используем наиболее технологичное оборудование российских производителей, заботимся об экологии и качестве услуг для водителей", - отметил директор новой АГНКС "СН+" Вячеслав Доценко.

Инвестпроект реализовала компания "Сибнефтехимтрейд", занимающаяся созданием отечественных, экологичных и экономичных для жителей метановых заправок, при поддержке правительства Тюменской области. Сотрудники Агентства инфраструктурного развития региона и Инвестиционного агентства помогли в разработке бизнес-плана, анализе рынка, поиске земельного участка, переговорах с ресурсоснабжающими организациями и подключении к коммуникациям.