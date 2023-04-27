Депутаты гордумы высоко оценили уровень исполнения наказов жителей Тюмени

Наказы жителей Тюмени депутатам Тюменской городской думы седьмого созыва выполнены на 95,4 процента.

Из 481 наказа жителей Тюмени депутатам гордумы седьмого созыва 403 наказа выполнены или находятся в стадии выполнения. Выполнение ещё 56 наказов возможно при достижении некоторых критериев, например, постановки земельных участков на кадастровый учёт. Выполнение 22 наказов не представляется возможным.

Большинство наказов касаются благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства - это порядка 75%. Почти 15% - о капитальном строительстве и архитектуре, на тему транспорта, социальной политики, бюджета торговли бытовых услуг приходится порядка 10% наказов.

Депутаты и глава города высоко оценили совместную работу, отметив, что это лучший результат по исполнению созывами наказов, этому способствовали и большая работа по систематизации наказов, и эффективное сотрудничество всех уровней местной власти.

Помимо основного списка наказов, которые исполняются в рамках муниципального бюджета, был сформирован список наказов, которые депутаты взяли на себя и выполняли самостоятельно за счет иных источников финансирования. Он выполнен на 70 процентов, что тоже является хорошим показателем.

"Уверен, что каждое мероприятие будет доведено до логического завершения", - заявил зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул важность того, что все пожелания были нормативно систематизированы и закреплены:

Ни одно обращение, либо пожелание тюменцев не осталось незамеченным. Действительно была совместная работа и ее принципы отвечают посылу президента России, который говорил, что гражданину безразлично, какой уровень власти решит его проблему, важно, чтобы она была решена. Хочу поблагодарить депутатов за конструктивную совместную работу. Мы откликались на все предложения. Проводили встречи, как у меня в кабинете, так и с жителями на территории. Мы можем с чистой совестью сказать горожанам, что подавляющее большинство наказов, которые были озвучены, мы выполнили.

Итоги обсуждения подвел председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный. Он подчеркнул, что благодаря совместной работе депутатов и администрации города подавляющая часть наказов жителей была выполнена. "Те наказы, которые были приняты и утверждены, безусловно, будут выполнены. Это одна из эффективных форм работы депутатского корпуса с избирателями", - отметил председатель гордумы.