Размытую половодьем дорогу будут восстанавливать в Тюменской области

В Викуловском районе восстановят размытую весенним половодьем дорогу к селу Осиновка.

Подъезд к этой отдаленной территории был ограничен — растаявший лед в переливных трубах через р. Тенис размыл дорогу.

Для устранения последствий администрация Викуловского района привлекла подрядную организацию. В ближайшее время дорогу приведут в нормативное состояние, сообщает информцентр правительства ТО.