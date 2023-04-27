Размытую половодьем дорогу будут восстанавливать в Тюменской области

15:36 27 апреля 2023
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В Викуловском районе восстановят размытую весенним половодьем дорогу к селу Осиновка.

Подъезд к этой отдаленной территории был ограничен — растаявший лед в переливных трубах через р. Тенис размыл дорогу.

Для устранения последствий администрация Викуловского района привлекла подрядную организацию. В ближайшее время дорогу приведут в нормативное состояние, сообщает информцентр правительства ТО.

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