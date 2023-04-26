Фортум возглавил Вячеслав Кожевников

Совет директоров ПАО "Фортум" назначил Вячеслава Кожевникова генеральным директором, компания продолжает работать в прежнем режиме.

25 апреля 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу, в котором отметили, что:

Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. Подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность РФ.

В соответствии с требованием Росимущества Совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Им стал Кожевников Вячеслав Евгеньевич.

"Мне бы хотелось обратиться к каждому сотруднику ПАО "Фортум" и каждому работнику дочерних предприятий: для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией", - отмечает генеральный директор ПАО "Фортум" Вячеслав Кожевников.