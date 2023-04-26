В Тобольске с господдержкой открыли новый коворкинг

Запустить проект помогло финансирование, выделенное в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Атмосферное пространство, которое поможет самозанятым и фрилансерам в Тобольске получить доступ к рабочей среде вне дома, повысит их работоспособность, открыла предприниматель Юлия Гончарова. У нее уже есть действующий бизнес по аудиту и аутсорсингу охраны труда, безопасности дорожного движения, обучающие семинары в области охраны труда. В собственности было и помещение, которое требовалось качественно отремонтировать для создания деловой среды. В Фонде микрофинансирования Тюменской области помогли с деньгами - выдали займ по программе "Акселерация" под 7,5% годовых на 3 года. Программа разработана специально для поддержки бизнеса в муниципалитетах, под запуск долгоокупаемых проектов. На эти деньги предприниматель сделала ремонт помещения, приобрела мебель и оргтехнику, разработала сайт и его продвижение.

"Поддерживая открытие таких проектов мы помогаем создавать среду для активных и прогрессивных людей. Тобольск активно развивается, и ему необходимы подобные пространства, где каждый сможет реализовать свои самые смелые инициативы", - отметил генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.