Ялуторовские аграрии первыми в Тюменской области начали сев зерновых культур

Благоприятная погода позволила аграриям Тюменской области начать посевные работы. Первые площади с посеянными зерновыми культурами появились в Ялуторовском районе. Здесь аграрии ООО "Дружба-Нива" прошли порядка 50 гектаров с посевом овса. Одновременно хозяйство приступило к посеву масличных культур, в частности горчицы. Пройдено 80 гектаров.

Кроме того, в Тюменском районе уже ведутся посадки овощей. В частности, хозяйства заняты севом моркови. Пройдено 25 гектаров.

Всего же в этом году в регионе зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять почти 740 тысяч гектаров, более 30 тысяч гектаров - техническими культурами. Запланировано высадить в открытом грунте свыше одной тысячи гектаров различных овощей.