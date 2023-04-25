На улице Теплотехников в Тюмени летом изменится схема движения

С 4 июня специалисты дорожных служб закроют левые повороты на примыкании улице Теплотехников к Обходу Тюмени, сообщает ГУС ТО.

Встречные потоки будут разделены ограждающими устройствами, нанесена новая разметка. Светофор для пешеходов сохранят, он будет включаться по требованию.

Изменение схемы связано с запуском непрерывного движения по Тюменской кольцевой автодороге. Автомобилисты, которые ежедневно ездят по данному участку объездной, часто жаловались на затруднения проезда от развязки в сторону ул. Монтажников.

Для изучения последствий изменения схемы движения проведено транспортное моделирование, оно показало, что водители для объезда будут пользоваться развязкой на пересечении ул. Монтажников и Обхода г. Тюмени, а также развязкой в районе ТЭЦ-2. Затруднений проезда на данных участках изменение схемы не повлечёт, а безопасность существенно повысится.

Специалисты-транспортники будут следить за развитием ситуации и при необходимости вносить изменения в схему движения.