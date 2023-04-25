Тюменские инновации могут быть внедрены в РЖД

На встрече с представителями Свердловской железной дороги резиденты Тюменского Технопарка представили ряд новейших и при этом импортоопережающих разработок. Развитие региональных предприятий и продвижение продукции и услуг поддерживается национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Так, компания "ОКАС" презентовала виртуального консультанта. Он может на основе обучаемого искусственного интеллекта давать точные ответы и консультации гражданам в соцсетях, на сайте или в отдельном мобильном приложении. А цифровой агент поможет автоматизировать работу с партнёрами.

"КБ-Персона" продемонстрировала уже известный на ряде тюменских предприятий тренажёр по пожарной безопасности. Он единственный в России, одобренный и созданный совместно с МЧС. В два раза повышает качество подготовки и в восемь раз скорость получения нужных навыков.

Предприятие "ПКФ "ИВС" разработали новый прибор для аргонодуговой, плазменной и лазерной сварки. Он в 15 раз легче и в 10 раз дешевле существующих сегодня на рынке аналогов.

Антон Ермолаев, директор Тюменского Технопарка:

"На сопровождении сегодня находятся более 70 стартапов, которые готовы рассмотреть возможность партнёрства с крупными корпорациями. А мы всесторонне поддержим процесс внедрения инноваций на объектах заказчика".