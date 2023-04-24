Межу Ямалом и Санкт-Петербургом пустят пассажирский поезд

Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги и на 15 июня в обратном направлении. Рейсы будут выполняться раз в четыре дня.

Глубина продажи билетов – 60 суток, билеты поступают в продажу по мере открытия. Приобрести их можно на сайте "РЖД" и в кассах.

Путь следования лежит через Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Запланированы остановки в Котласе и Сосногорске, где пассажиры могут совершить пересадку на другой удобный для них маршрут. Всего по маршруту запланировано 64 остановки, общее время в пути – чуть более двух суток.