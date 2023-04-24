Стажировка – это отличная возможность для старта будущей карьеры

КЦ "Работа России помог пройти стажировку жителю Казанского района Дмитрию Турышеву после окончания Ишимского многопрофильного техникума по специальности "Системный администратор".
Специалисты службы занятости предложили юноше принять участие в программе стажировки выпускников. Системный администратор был очень нужен комплексному центру социального обслуживания населения Казанского района.
Директор центра отметил молодого специалиста как ответственного и целеустремленного сотрудника и предложил ему постоянное рабочее место.
"Стажировка — отличная возможность для старта будущей карьеры. С уверенностью могу сказать, что во время стажировки я приобрел не только бесценные знания и опыт, но и важнейшие практические навыки", - поделился Дмитрий.
Стажировка поможет набраться опыта, познакомиться с нужными людьми, пополнить портфолио и даже понять, не ошиблись ли вы с выбором специальности.
Вопросы можно задать в любом отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону 8(3452) 42-62-48.
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