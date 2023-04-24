Ремонт путепровода возле Плеханово в Тюмени начнётся после майских праздников

Утвержден график ремонта путепровода на ТКАД через Транссибирскую магистраль в районе улиц Интернациональной и Авторемонтной. Подрядная организация выйдет на объект 10 мая. Путепровод будет отремонтирован благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Начальник ГУС ТО Павел Перевалов:

Сложно на ремонтный период организовать комфортную схему движения по путепроводу, потому что он активно используется. Мы постарались, чтобы, как минимум, 2 ряда в каждую сторону постоянно работало. Это позволит избежать серьёзных сложностей, хотя совсем их не избежать. Обращаюсь к нашим уважаемым автомобилистам с просьбой проявить немного терпения и выдержки. Всё, что делается, делается не просто так. Это очень большая и нужная работа.

Ремонт на путепроводе пройдет в шесть этапов — по три в каждом направлении. Сначала рабочие демонтируют верхние слои дорожного полотна на внешней стороне ТКАД от улицы Авторемонтной в направлении Московского тракта. При этом движение будет ограничено только на части правой полосы. Транспорт сможет объезжать зону ремонта слева, двигаясь в два ряда. Вторым этапом будут ремонтировать середину проезжей части. По краям оставят достаточно места для проезда автотранспорта. Третьим этапом выполнят ремонт участка левой полосы.

После завершения работ на внешнем радиусе объездной подрядная организация приступит к ремонту путепровода на встречном направлении по той же схеме.

Контракт предусматривает замену верхних слоёв дороги, гидроизоляции и выравнивающего слоя путепровода. Также будет обновлено ограждение моста. Ремонтные работы планируется завершить к началу учебного года.