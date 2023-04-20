Депутаты Тюменской гордумы за созыв выполнили 403 наказа избирателей

На сегодня из 481 наказа жителей Тюмени депутатам гордумы седьмого созыва 403 наказа выполнены или находятся в стадии выполнения. Выполнение ещё 56 наказов возможно при достижении некоторых критериев, например, постановки земельных участков на кадастровый учёт. Выполнение 22 наказов не представляется возможным, например, из-за признания дома аварийным или подлежащим сносу, принадлежности территории третьим лицам или отсутствие компетенции администрации Тюмени.

Большинство наказов касаются благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства - это порядка 75%. Почти 15% - о капитальном строительстве и архитектуре, на тему транспорта, социальной политики, бюджета торговли бытовых услуг приходится порядка 10% наказов.

"Подавляющее большинство наказов реализованы. Сухие цифры не отражают в полной мере объема проделанной работы. Мы уверены, что каждое мероприятие будет доведено до логического завершения", - заявил зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов.

"Пять лет - это огромная плодотворная совместная работа. Я могу честно сказать, что а моем округе выполнили практически все наказы. Незавершенная часть наказов по другим округам перейдет в работу следующему созыву. Огромное спасибо всем отраслевым департаментам, всем подрядным организациям, которые принимали участие в выполнении наказов избирателей", - подытожил обсуждение вопроса депутат Алексей Чирков.

"Мы подвели итоги работы городской думы VII созыва за пятилетний срок. 98% наказов выполнено. Я считаю, что это потрясающий результат постоянной плодотворной работы депутатов совестно с администрацией города. Большинство наказов направлены на развитие комфортной городской среды, создание для жизни горожан благоприятных условий", - сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук.