На трассе "Иртыш" обновят мост через Пышму

Федеральная дорога Р-254 "Иртыш" проходит по маршруту Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с подъездом к Тюмени. Работы на мосту через реку Пышма проведут в рамках 4 этапа капремонта участка трассы на 170-194 км в Тюменской области. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение.

"Автомобильный переход через Пышму эксплуатируется с 1978 года и несет огромную нагрузку с учетом возросших потоков автотранспорта на подъезде к Тюмени. Текущее состояние железобетонных конструкций моста оценено как неудовлетворительное. В результате принято решение о его демонтаже и переустройстве", – сообщил главный эксперт проекта Сергей Мухаметзянов.

Движение автотранспорта на 176 км трассы "Иртыш" будет организовано по временному объезду с устройством временного мостового сооружения.

Проектная длина нового моста – 174,52 м. Общая длина участка с учетом автомобильных подходов к мосту составит около 0,685 км. Принятые решения отвечают требованиям для автодорог II категории с 4 полосами движения.

Четвертый этап капремонта трассы Р-254 "Иртыш" также включает устройство линии наружного освещения протяженностью 661 м и шумозащитных экранов общей длиной 5 627 м.