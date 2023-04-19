Тюменская область идет в графике по реализации нацпроектов

Своевременное заключение контрактов и финансирование в целях реализации национальных проектов – одна из приоритетных задач региональных органов власти, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании о реализации национальных проектов, которое состоялось в региональном правительстве.

Для осуществления национальных проектов в Тюменской области в 2023 году запланировано заключение контрактов на общую сумму более 12,3 миллиарда рублей, напомнил в своем докладе директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. На сегодня уже заключены контракты на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей, что составляет 92,2 процента от плана.

Показатель контрактования нацпроектов "Экология", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" достиг ста процентов, по нацпроектам "Образование", "Цифровая экономика РФ", "Безопасные и качественные дороги" он превышает 95 процентов, по нацпроектам "Здравоохранение" и "Жилье и городская среда" – более 80 процентов.

Губернатор и правительство Тюменской области держат вопросы финансирования исполнения национальных проектов в регионе под постоянным контролем.