Гарантийный фонд помог привлечь в экономику региона 473 млн рублей

Такая господдержка оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

За первый квартал 2023 года в Тюменской области малому и среднему бизнесу предоставлено поручительство Гарантийного фонда на сумму более 170 млн рублей. Из них в производственной отрасли - 42%, сфере услуг – 23%, сельского хозяйства – 17%, торговли и строительства – 9%.

Начальник отдела Гарантийного фонда Инвестагентства Мария Покалюхина:

Гарантийный фонд помогает бизнесу активно развиваться. Чтобы воспользоваться программой финансовой поддержки бизнеса, юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Тюменской области, при этом срок ведения бизнеса не имеет значения, воспользоваться гарантийной поддержкой могут и начинающие предприниматели, более того, для данной категории СМСП объем поручительства по обязательствам может достигать 70%. Уже 15 финансовых организаций и лизинговая компания являются участниками Гарантийного фонда. В этом году мы планируем расширить этот список и заключить соглашения с новыми банками.

Предприниматели региона постоянно обращаются за поручительством для привлечения кредитных средств на реализацию новых проектов, масштабирование и расширение действующего бизнеса, для эффективного функционирования предприятий. Действующий портфель поручительств по итогу 1 квартала составляет 1,3 млрд рублей.

Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит на СМСП до 55 млн рублей.

Подать заявку, проверить свой бизнес на соответствие условиям получения гарантийной поддержки, узнать подробнее о льготных программах можно здесь. Контакты фонда в Тюмени: ул. Хохрякова, 53, тел. 8 (3452) 50-77-23, e-mail: pokaluhina@obl72.ru, мойбизнес-72.рф.