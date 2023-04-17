Тюмень, Тобольск и Ишим участвуют в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Тюменцы, тоболяки и ишимцы смогут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Старт акции сегодня дал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

На территории нашего региона в голосовании участвуют семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. По каждой общественной территории – два дизайн-проекта. Выбрать понравившийся можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продлится до конца мая. Все площадки будут благоустроены в 2024 году.

В прошлом году почти 54 тысячи жителей Тюменской области отдали свои голоса за объекты благоустройства. Их, напомню, было шесть, контракты по всем площадкам уже заключены. До конца года работы завершатся, и мы получим обновленные общественные пространства.