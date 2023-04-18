Руслан Кухарук рассказал, за какие объекты благоустройства голосуют жители Тюмени

Тюмень вместе со всей Россией участвует в голосовании за объекты благоустройства, выбирая дизайн-проекты 5 общественных территорий города. По итогам будут выбраны лучшие проекты – победители голосования, которые реализуют на средства нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году.



Тюмень участвует в голосовании уже несколько лет подряд. Благодаря этому в городе преобразилось множество пространств: в 2022 году – парк Пограничников, сквер Юристов, зеленые уголки на улицах Линейной, Малышева, 70 лет Октября; в 2021 году - сквер Железнодорожников, небольшие территории по ул. Щорса, 3, ул. Шиллера, 46, ул. Амурской, 68, ул. Мельникайте, 61.

"О том, насколько качественно все мы, тюменцы, подходим к отбору территорий, а затем и дизайн-проектов, я говорил в программе "Обратная связь". В этом году мы выбираем будущий облик еще пяти территорий: это парк Константина Лагунова в Восточном округе, сквер Леонида Згерского в центральной части Тюмени – напротив филармонии, зеленые уголки на ул. Московский тракт, 163, ул. Энергостроителей, 10, и ул. Мусоргского, 38, 40", - рассказал Кухарук.

Важно, что в голосовании принимают участие юные тюменцы с 14 лет – так молодое поколение получает возможность внести свой вклад в развитие Тюмени и осознать собственную гражданскую значимость и ответственность за будущее родного города, подчеркнул глава муниципалитета.

Сайт для голосования https://72.gorodsreda.ru