В Тюмени отремонтируют здание аграрного университета

В здании Государственного аграрного университета Северного Зауралья, известного тем, что в годы Великой Отечественной войны, в нем лежал Ленин, проведут капитальный ремонт.

Предыдущий ремонт был произведен в 2006 году, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

ГАУ СЗ стал подведомственным учреждением Минобрнауки России в 2022 году, на прошлой неделе глава министерства Валерий Фальков в сопровождении губернатора Александра Моора и ректора Елены Бойко осмотрел главный корпус вуза и обсудил предстоящий капитальный ремонт. Главе Минобрнауки также показали лабораторию аналитической химии, кафедры анатомии и физиологии с музеем морфологии, библиотеку и учебные аудитории.

В аграрном университете обучаются 4,2 тыс. студентов и аспирантов по 31 образовательной программе. Доля обучающихся по направлениям аграрного профиля составляет 92 %.

После осмотра главного здания Валерий Фальков побывал на территории учебно-опытного хозяйства вуза, где ему представили машинно-тракторный парк, зерносушильный и складской комплексы, а также молочно-товарную ферму. Также Министру рассказали о планах развития площадки.

Цель встречи с министром - максимально продемонстрировать базу университета, показать имеющийся потенциал, обсудить ряд проблемных вопросов и определить ближайшие точки роста, отметила ректор вуза Елена Бойко.