В первый день ярмарку трудоустройства в Тюмени посетили 1,5 тысячи человек

Мероприятия регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" проходят 14 и 15 апреля в двух городах Тюменской области.

Сегодня в Тюменском технопарке свои вакансии представило более 40 крупнейших предприятий из разных отраслей промышленности Тюменской области.

- Наша задача — обеспечить предприятия региона квалифицированными сотрудниками, а людям помочь найти интересную работу. Всероссийская ярмарка трудоустройства является очень хорошей площадкой для ее решения, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В Тюмени ярмарку посетило более 1,5 тысячи человек.

Завтра всех ждет гостеприимный город Тобольск. Мероприятия ярмарки начнутся в 11.00 на площадке филиала Тюменского индустриального университета (г. Тобольск, Зона вузов, №5, корп.1).