АК ЮТэйр открыла авиасообщение между Тобольском и посёлками Заболотья

Вертолет "ЮТэйр" на днях выполнил первый рейс в этом сезоне по программе "Заболотье" и перевез пассажиров из Тобольска в село Лайтамак Тюменской области.

В 2023 году вертолёты семейства Миль свяжут с Тобольском 15 отдаленных поселков Вагайского, Нижнетавдинского и Тобольского районов Тюменской области. Рейсы запланированы с апреля по ноябрь.

В ЮТэйре отметили, что Заболотье — труднодоступный таежный район, занимающий по площади примерно треть Тюменской области. В холодное время года для передвижения в Заболотье используют зимник — дорогу, которую прокладывают по снегу. Весной такая "трасса", конечно, тает, поэтому вертолеты "ЮТэйр" для жителей этих поселков — единственный способ добраться до "большой" земли.

В 2022 году пассажиропоток по этим направлениям вырос на треть и составил 12 тысяч человек.