На ярмарке трудоустройства свои вакансии представит АО "Тобольское ПАТП"

15 апреля в Тобольске пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", на ярмарке представит свои вакансии АО "Тобольское ПАТП".

Уже 64 года Тобольское ПАТП помогает жителям города в передвижении. За это время составлено востребованных 30 городских маршрутов, 20 пригородных, 17 междугородних и 1 международный маршрут в Казахстан. Ежегодно предприятие перевозит свыше 17 миллионов пассажиров. И это не предел!

Как сообщает работодатель, их производственная база оснащена всем необходимым для полного технического обслуживания, ремонта и хранения подвижного состава, а само предприятие располагает комплексом административно-бытовых, производственных и хозяйственных построек. В штате Тобольского ПАТП более 800 работников.

Стать частью большого дружного коллектива можно на Всероссийской ярмарке трудоустройства 15 апреля в филиале ТИУ (г.Тобольск, ул. Зона вузов №5.), начало в 11:00.

Вакансии предприятия размещены на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.