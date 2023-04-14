Более 30 тюменских предприятий участвуют во Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Тюмени стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", информационно-консультационные площадки будут работать в Тюменском технопарке до 14:00. Вакансии представляют более 30 предприятий региона.

"Мероприятие уникально по своей новизне, масштабу и наполнению. Оно объединило ведущие предприятия региона, соискателей, вузы и их выпускников. Компании сегодня получат возможность рассказать о себе молодым ребятам, которые планируют трудоустроиться. Посетители выставки смогут пообщаться со специалистами отделов кадров и спланировать карьерные перспективы", - сообщил на открытии ярмарки директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Завтра, 15 апреля, региональный этап продолжится в Тобольске на базе филиала Тюменского индустриального университета.