Противопожарная служба Тюменской области активизировала профилактическую работу с населением

В селе Аманадское Богандинского муниципального образования с начала пожароопасного сезона, который был объявлен в нашей области 3 апреля, произошло 4 ландшафтных пожара.

В совместный профилактический рейд по селу Аманадское выехали работники противопожарной службы Тюменской области, представитель Тюменского областного отделения ВДПО, заместитель главы Богандинского МО и добровольцы пожарной дружины. Главная цель - донести до населения информацию о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности после введения особого противопожарного режима на территории Тюменской области.

Работники противопожарной службы ежедневно осуществляют информирование населения через громкоговорители, раздают памятки с информацией по пожарной безопасности.

Большой вклад в профилактику возникновения пожаров и их тушение вносят ребята из добровольной пожарной дружины. В весенне-летний период 2021-2022 годах они отстояли 10 домов, четверо добровольцев получили медали ВДПО "За отличие в ликвидации пожаров".

В прошлом году Александр Герасимов создал свою добровольную дружину, зарегистрировал её в реестре МЧС и на сегодняшний день осуществляет патрулирование населенных пунктов, участвует в ликвидации возгораний, проводят со школьниками уроки по мерам противопожарной безопасности. От лица противопожарной службы Тюменской области Геннадий Грибич вручил добровольцу три ранцевых огнетушителя.

Нарушения требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан - до 20 тысяч рублей, на должностных лиц - до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - до 800 тысяч рублей. За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров выплачивается вознаграждение: данные о поджигателе - 40 тысяч рублей, помощь в задержке виновника – 50 тысяч рублей.