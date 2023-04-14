Грант для молодых предпринимателей поможет в продвижении экомоды

11:00 14 апреля 2023
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Приём заявок на гранты до 500 тысяч рублей для молодых предпринимателей Тюменской области продлится до 27 апреля. На такую поддержку рассчитывает Варвара Панкина. Два года назад она открыла в Тобольске производство экологичной бижутерии ручной работы из деревянной основы, ювелирной смолы и пластика. Украшения гипоаллергенны, индивидуальны и быстро завоевали популярность. Для расширения производства и создания собственной арт-мастерской 22-летняя дизайнер подала заявку на грант.

Вся продукция Варвары Панкиной, несмотря на бренд Varvara.made на английском языке, полностью российская. В производстве используются отечественные фанера, фурнитура и сертифицированная эпоксидная смола. Точки продаж открыты в Тобольске, Москве и Тюмени, доставки по всей стране идут через Wildberries. Конкуренты есть, но дизайнерские украшения, созданные в Тюменской области, привлекают покупателей безопасностью и стилем.

 Предприниматель планирует выиграть конкурс грантов и получить чуть более 100 000 рублей на ремонт, мебель и новое оборудование. В прошлом году грант для молодёжи получил партнёр Варвары по бизнесу и творчеству Игорь Батуев. Его мастерская занимается лазерной резкой, гравировкой и фрезеровкой. Господдержка позволила модернизировать производство.

"В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" жители Тюменской области в возрасте от 14 до 25 лет могут сейчас подать заявку и по итогам конкурса получить финансирование на развитие своего дела. Главные условия — это регистрация и ведение бизнеса в нашем регионе, 25% собственных вложений в проект, обучение в "Азбуке предпринимателя" и отсутствие долгов перед бюджетом. В этом году мы предусмотрели в 3 раза больше средств на гранты для молодёжи по сравнению с 2022-м. Документы и заявления на поддержку принимает наш центр "Мой бизнес", - отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

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