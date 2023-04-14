Мишустин обсудил с тюменцами нехватку кадров в промышленности

Замдиректора по производству ПАО "Тюменские моторостроители" Павел Лищук задал вопрос премьер-министру о нехватке кадров инженерных и технических профессий, Михаил Мишустин напомнил о программах, направленных на подготовку молодых специалистов.

На федеральном и региональном уровнях существует целый ряд программ подготовки кадров и повышения квалификации.

Стартовала программа "Профессионалитет" для подготовки специалистов среднего звена. Теперь работодатели активно вовлечены в образовательный процесс, они участвуют не только в реализации учебных программ, но и в конструировании их содержания под конкретные кадровые потребности. Сегодня в ней принимают участие уже 350 тыс. учащихся.

Реализуется проект создания 30 инженерных школ на базе лучших вузов страны. В них учится уже 2 тыс. студентов. В ближайшие несколько лет планируется подготовить до 40 тыс. специалистов.

Отдельно Михаил Мишустин отметил важность активного участия в подготовке кадров для компаний-заказчиков, которые реализуют технологические проекты.