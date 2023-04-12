Ярмарку трудоустройства в Тюмени посетят более тысячи студентов и школьников

17:30 12 апреля 2023
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На Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюмени 14 и 15 апреля ждут наплыв студентов и школьников, эксперты готовятся будущим выпускникам и специалистам наметить наиболее перспективные профессии и отрасли для дальнейшего трудоустройства. 

В  рамках нацпроекта "Демография" реализуется проект по модернизации службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации.

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