Ярмарку трудоустройства в Тюмени посетят более тысячи студентов и школьников

На Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюмени 14 и 15 апреля ждут наплыв студентов и школьников, эксперты готовятся будущим выпускникам и специалистам наметить наиболее перспективные профессии и отрасли для дальнейшего трудоустройства.

В рамках нацпроекта "Демография" реализуется проект по модернизации службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации.