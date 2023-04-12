Первый сельский кампус откроют в Заводоуковском городском округе

17:59 12 апреля 2023
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Сельский кампус строят в центре деревни Дроновой в Заводоуковском городском округе, рабочие собрали уже несколько быстровозводимых жилых домов. В каждом смогут жить по 8 человек. Все необходимое для комфортного проживания студентов - мебель, бытовая техника — закуплены. В ближайшее время подключат Интернет.

Кампус для студентов, приезжающих на практику, строит крестьянское хозяйство "Дружба". Открытие планируется в конце апреля – начале мая.

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