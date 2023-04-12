Ютэйр-Инжиниринг представит свои вакансии на ярмарке трудоустройства

12:37 12 апреля 2023
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Более 30 предприятий Тюменской области представят свои вакансии на первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Свои вакансии представит одно из крупнейших в России и мире предприятий по ремонту и техническому обслуживанию отечественных и зарубежных вертолетов - АО "Ютэйр-Инжиниринг".

Компания имеет мощную производственную базу в Тюмени, 30 сертифицированных мест производственной деятельности (ЛСТО, участки технического обслуживания) в России, а также 9 внешних линейных станций в 9 странах мира с высококвалифицированным персоналом общей численностью более 2000 человек.

В 2022 году АО "ЮТэйр-Инжиниринг" в рамках 15-й юбилейной международной выставки HeliRussia-2022 за многолетнее сотрудничество, эффективную работу и взаимовыгодные партнерские отношения удостоено звания "Надежный партнер" АО "Вертолетная сервисная компания".

Если вы хотите стать частью большого дружного коллектива, приходите на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 14 апреля в Тюменский технопарк. Начало в 11.00.

Вакансии предприятия размещены на портале "Работа России" и интерактивном портале департамента.

Теги: вакансии
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