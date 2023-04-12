Ютэйр-Инжиниринг представит свои вакансии на ярмарке трудоустройства

Более 30 предприятий Тюменской области представят свои вакансии на первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Свои вакансии представит одно из крупнейших в России и мире предприятий по ремонту и техническому обслуживанию отечественных и зарубежных вертолетов - АО "Ютэйр-Инжиниринг".
Компания имеет мощную производственную базу в Тюмени, 30 сертифицированных мест производственной деятельности (ЛСТО, участки технического обслуживания) в России, а также 9 внешних линейных станций в 9 странах мира с высококвалифицированным персоналом общей численностью более 2000 человек.
В 2022 году АО "ЮТэйр-Инжиниринг" в рамках 15-й юбилейной международной выставки HeliRussia-2022 за многолетнее сотрудничество, эффективную работу и взаимовыгодные партнерские отношения удостоено звания "Надежный партнер" АО "Вертолетная сервисная компания".
Если вы хотите стать частью большого дружного коллектива, приходите на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 14 апреля в Тюменский технопарк. Начало в 11.00.
Вакансии предприятия размещены на портале "Работа России" и интерактивном портале департамента.
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