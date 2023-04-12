Ютэйр с мая начнет летать из Тюмени в Худжанд

Авиакомпания Ютэйр приступает в мае к выполнению полетов из Тюмени в Тюмень во второй по величине город Таджикистана Худжанд Таджикистан.

Первый рейс запланирован на 3 мая, полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Вылет из Тюмени — в 20:00, прибытие в Худжанд — в 23:10. Время в пути составит 3 часа 10 минут (время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта).