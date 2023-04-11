Ряженка с гранолой стала одним из фаворитов Весенней продуктовой недели в Тюмени

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Более тонны молочной продукции от компании "Золотые луга" приобрели тюменцы и гости города на специализированной выставке ""Продукты питания-2023. Сельхозпродукция", которая проходила в Тюмени с 5 по 9 апреля в рамках Весенней продуктовой недели. Лидером продаж стала ряженка с гранолой – новинка от местного производителя.

В выставке принимали участие товаропроизводители не только Тюменской области, но и со всей России. Одним из популярных стал стенд АО "Золотые луга". Здесь была представлена молочная и кисломолочная продукция трех торговых марок: "Золотые луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", а также проводилась дегустация.

Посетители мероприятия с удовольствием пробовали натуральные сыры, произведенные по классической технологии, питьевые йогурты "Золотые луга" десертной коллекции со вкусами "Черничный пирог", "Лимонный пай" и "Печеное яблоко – корица". Многим хотелось оценить новинку 2022 года – ряженку с гранолой.

Продукт с уникальным вкусом выпускается в удобной ПЭТ-бутылке семейного формата объемом 720 граммов. Новый уникальный вкус ряженки не имеет аналогов на рынке молочных продуктов. В натуральный кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов. Получился не только вкусный и оригинальный, но и полезный продукт, который отлично подходит для здорового перекуса.

Ряженку с гранолой не только активно дегустировали, но и тут же приобретали на выставке. Она стала самым популярным продуктом "Золотые луга" на выставке.

"Многие тюменцы уже хорошо знают нашу продукцию, поэтому приходили и покупали любимую "молочку" по ярмарочным ценам. Спросом пользовались как классические продукты, так и кисломолочные оздоровительные напитки. Традиционно покупали сметану, творог. Несколько покупателей приобретали сливочное масло сразу коробками", - рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, компания "Золотые луга" является постоянным участником сельскохозяйственных выставок и ярмарок в Тюмени и Тюменской области, регулярно проводит дегустации, представляет свою продукцию на конкурсах и фестивалях, в том числе российского международного уровня. Производитель – участник проекта "Покупай тюменское!".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.