В Тюмени откроется более 30 летних кафе

Через несколько дней начнут открываться летние кафе, в департамент потребительского рынка Тюмени подано более 30 уведомлений. На коллегии в администрации города рассмотрели предложения по размещению летних веранд на пешеходной улице Дзержинского, сообщил глава города Руслан Кухарук.

По словам глав города, сфера общественного питания города Тюмени продолжает прирастать. В реестре содержится информация о 2 501 объекте на более чем сто тысяч посадочных мест. На общественных пространствах (в парках, скверах, на площадях и т.д.) работают нестационарные мобильные торговые объекты (фудтраки). При определении мест их размещения учитывается посещаемость общественных пространств, а также мнение горожан.