Нефтемаш станет участником ярмарки трудоустройства в Тюмени

В Тюмени пройдет ярмарка вакансий с участием более 30 предприятий Тюменской области, в том числе и один из ведущих в России и странах СНГ производителей технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для нефтегазового комплекса АО "ГМС Нефтемаш".

Мероприятие состоится 14 апреля в Тюменском технопарке, начало в 11.00.

ГМС Нефтемаш основан в 1965 году, в коллектив более 1700 сотрудников. В 2022 году АО "ГМС Нефтемаш" стал победителем конкурсов "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Тюменской области 2022".

За последнее десятилетие общая номенклатура выпускаемой на предприятии продукции составила более 90 видов, причем каждое изделие выпускается с учетом потребностей конкретного заказчика, технических характеристик добываемой среды и климатических условий на месте эксплуатации.

Вакансии предприятия размещены на портале “Работа России" и интерактивном портале Департамента