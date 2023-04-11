Дорожники в Тюмени устранят очаги концентрации ДТП

В Тюмени продолжится работа по обустройству городских улиц техническими средствами безопасности, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Запланированные мероприятия призваны ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий, сообщает администрация города.

"На сегодня на территории города определено 26 "очагов аварийности". В целях повышения безопасности дорожного движения разработан план первоочередных мер по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, который включает в себя реализацию 67 мероприятий", - следует из сообщения.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на улице Щербакова (ул. Ветеранов труда – 5 км Велижанского тракта, 4) отремонтируют проезжую часть дороги, установят знаки, комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, сделают тротуар.

На участках повышенной опасности, чтобы привлечь внимание проезжающих водителей, будут обустроены шумовые полосы, а также нанесена дорожная разметка термопластиком. Помимо этого, на объектах будет организовано изменение дорожного движения с установкой разрешающих и запрещающих дорожных знаков, а также осуществляться мониторинг и изменение режимов работы светофорных объектов.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" подрядные организации не только приводят в нормативное состояние проезжую часть, но и выполняют работы по ее обустройству техническими средствами безопасности.