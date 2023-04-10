В Тюменской области утонул рыбак

Рыбак провалился под лед 9 апреля на реке Тавда в районе села Андрюшино в
Нижнетавдинском районе, очевидец вызвал на место происшествия МЧС.
Выяснилось, что местный житель отправился на рыбалку и на лыжах он решил переправиться на противоположный берег реки. Примерно на середине Тавды мужчина ушел под воду. Этот момент и увидели люди, стоявшие на берегу. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования провели поисковые работы в месте провала под лед – тело погибшего обнаружить не удалось.
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