В Тюменской области утонул рыбак

Рыбак провалился под лед 9 апреля на реке Тавда в районе села Андрюшино в

Нижнетавдинском районе, очевидец вызвал на место происшествия МЧС.

Выяснилось, что местный житель отправился на рыбалку и на лыжах он решил переправиться на противоположный берег реки. Примерно на середине Тавды мужчина ушел под воду. Этот момент и увидели люди, стоявшие на берегу. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования провели поисковые работы в месте провала под лед – тело погибшего обнаружить не удалось.