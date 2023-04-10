Предприятия АПК Тюменской области участвуют в профилактике природных пожаров

298 противопожарных бригад сформировали предприятия агропрома Тюменской области, в 275 крупных хозяйствах региона к предотвращению и оперативной ликвидации возгораний привлекут около 1 170 человек, сообщает информационный центр правительства ТО.

Заместитель губернатора Тюменской области, Директор Департамента АПК Владимир Чейметов:

Природные пожары могут нанести существенный ущерб сельскохозяйственным предприятиям различных форм собственности, от небольших частных ферм до крупных агрохолдингов. Поэтому аграрии экономически заинтересованы в предотвращении и оперативной ликвидации возгораний.

Аграрии подготовили 833 единицы техники и спецоборудования, в том числе 77 бульдозеров, 310 транспортных средств для подвоза воды, 446 тракторов для опахивания полей, более 360 ранцевых огнетушителей.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.