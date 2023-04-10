Тюменская область заняла 19 место среди регионов РФ по просроченным кредитам населения

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по просроченной задолженности населения, возглавил его Севастополь, внизу списка оказалась Ингушетия.

Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как отмечают эксперты, прошедший 2022 год для розничного банковского кредитования был хорошим, даже несмотря на сложности первого полугодия. Основным негативным фактором для розничного кредитования стало сильное повышение ставок в первом квартале. При этом во втором полугодии, по мере снижения ставок и стабилизации ситуации, темпы прироста кредитования начали восстанавливаться.

По статистике ЦБ РФ, розничное кредитование в последние 12 месяцев (с 1 марта 2022 года по 1 марта 2023 года) характеризовалось приростом на 8,7%, при этом за последние шесть месяцев прирост был на уровне 6,6%. Таким образом, динамика последних месяцев укладывается в тенденцию уверенного роста объемов розничного кредитования, сформировавшуюся в последние годы, отмечают аналитики.

В отдельных видах розничного кредитования в 2022 году наблюдалась неоднородная динамика. Наибольшим приростом за 12 месяцев, по состоянию на 1 марта, характеризовалась ипотека (+15,5%), а объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков составил 14,4 триллиона рублей. Беззалоговое кредитование в 2022 году показало почти околонулевую динамику - прирост на скользящем 12 месячном отрезке на 1 марта составил 1,7%. Автокредитование и вовсе в последнее время характеризовалось снижением на 4,7%, до 1,2 триллиона рублей.

На фоне роста кредитной нагрузки платежная дисциплина оставалась на хорошем уровне, несмотря на рост доли просроченной задолженности, отмечают эксперты. За последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 марта увеличилась до 4,03% (против 3,85% на 1 марта 2022 года). Аналитики отмечают, что на фоне сложностей в экономике можно было бы ожидать и более сильного роста просрочки, однако ситуация в целом развивалась благоприятно. Для сравнения в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала 8%, то есть за последние шесть лет эта доля снизилась почти вдвое.

Прогнозы

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2023 году темпы прироста розничного кредитования будут хорошими, а доля просрочки может немного снизиться. Основным драйвером роста розничного кредитования выступит ипотека. В свою очередь прирост беззалогового кредитования по итогам 2022 года может составить порядка 10%, за счет стабилизации ситуации и роста трат населения.

При этом уровень просроченной задолженности сильно зависит от типа кредитования. В частности, ипотека характеризуется наименьшей долей просрочки, таким образом, более высокие темпы прироста ипотеки, по сравнению с беззалоговым кредитованием, приведут к улучшению качества кредитного портфеля и небольшому снижению доли просрочки в нем, заключают эксперты.