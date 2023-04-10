В Тюменской области за выходные ликвидировано 4 лесных пожара

Один лесной пожар зафиксирован и ликвидирован в Тюменской области на площади 1,5 га 8 апреля, еще три выявлены и ликвидированы на площади 13,7 га 9 апреля, на утро 10 апреля действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщает департамент лесного комплекса региона.

На 10-12 апреля в Уватской, Ишимской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень). В Тмюенсокй авиазоне 10 и 11 числа - II класс пожарной опасности, 12 апреля - III класс.

В связи с введением особого противопожарного режима на территории Тюменской области запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, а также проведение иных пожароопасных работ. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не жгите траву. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номерам экстренных служб "101" или"112".