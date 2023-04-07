С днем рождения Рунета

7 апреля 1994 года был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень домен .RU. Этот день с тех пор считается днем рождения Рунета.
По данным РИА Новости, на сегодня зарегистрировано более 4,9 миллиона доменов в зоне .RU, ежедневная аудитория - более 95 млн человек в рунете более 60 тысяч интернет-магазинов с общим оборотом почти 5 триллионов рублей.
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