В Тюмени проживает 855 618 человек

09:00 07 апреля 2023
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Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 – 2021 гг. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись по итогам переписи на 20,9 тыс. человек, сообщил глава города Руслан Кухарук.

"За последние 10 лет Тюмень входит в список самых динамично растущих городов России. Рост происходит не только за счет миграционных процессов, но и естественного. Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале города", - отметил КУхарук.

Город растет. Только в 2022 году было введено более 1 млн кв. метров общей площади жилых домов. Тюмень занимает лидирующие позиции по индексу качества городской среды, в ней создаются современные общественные пространства. Все это делает привлекательным наш город для новых жителей.

Теги: демография , население , Руслан Кухарук
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