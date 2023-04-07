В Тюмени проживает 855 618 человек

Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 – 2021 гг. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись по итогам переписи на 20,9 тыс. человек, сообщил глава города Руслан Кухарук.

"За последние 10 лет Тюмень входит в список самых динамично растущих городов России. Рост происходит не только за счет миграционных процессов, но и естественного. Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале города", - отметил КУхарук.

Город растет. Только в 2022 году было введено более 1 млн кв. метров общей площади жилых домов. Тюмень занимает лидирующие позиции по индексу качества городской среды, в ней создаются современные общественные пространства. Все это делает привлекательным наш город для новых жителей.