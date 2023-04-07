Актуальные вопросы охраны труда расскажут на вебинарах

В Тюменской области проходит месячник охраны труда. В рамках месячника департаментом труда и занятости населения Тюменской области совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты запланировано проведение ряда бесплатных вебинаров по актуальным вопросам охраны труда.

Вебинары будут полезны для руководителей организаций и специалистов служб охраны труда. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте БИОТ_2023. После регистрации на сайте мероприятий на адрес электронной почты поступит ссылка для подключения.

Темы вебинаров:

– 25 апреля 2023 с 8:00 до 9:30 и с 10:00 до 11:30 (время московское)

"Обучение по охране труда в новых реалиях. Кто? Когда? Зачем?".

– 26 апреля 2023 с 8:00 до 9:30 и с 10:00 до 11:-30 (время московское)

"Рынок СИЗ в новых геополитических реалиях. Цифры. Факты. Прогнозы. Экосистема БИОТ-2023. Новинки. Конкурсы. Соревнования и другие инструменты развития культуры безопасности".

– 27 апреля 2023 с 8:00 до 9:30 и с 10:00 до 11:30 (время московское)

"Практические инструменты и опыт внедрения единых типовых норм и создания отраслевых и корпоративных стандартов по обеспечению безопасных условий труда".

Акция приурочена ко Всемирному дню охраны труда, который объявлен Международной организацией труда, и отмечается 28 апреля в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире.

Подробнее о каждом вебинаре можно узнать на сайте БИОТ_2023.