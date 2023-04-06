В Тюменской области сменился руководитель регионального центра занятости

13:39 06 апреля 2023
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Исполняющим обязанности директора центра занятости населения Тюменской области назначена Людмила Хохлова, занимающая должность заместителя директора, с прежним руководителем Оксаной Астафьевой не продлили контракт, пишет РБК со ссылкой на департамент труда и занятости населения. 

На своей странице в соцсетях Астафьева сообщила, что планирует заняться коучингом, в том числе для организаций и команд, будет проводить тренинги и мастер-классы по профессиональной ориентации, снижению эмоционального выгорания, повышению вовлечённости персонала, методам отбора персонала и все, что связано с наймом, оценкой, "прокачкой" персонала.

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