Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам

Весна в этом году ранняя, на полях уже сошел снег. Чтобы не терять времени, тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам.

Первой на поля вышла техника Учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК "Таволжан" в Сладковском районе.

Всего в этом году в регионе планируется засеять более миллиона гектаров площадей. Специалисты высоко оценивают подготовку к весенне-полевым работам и посевной кампании в хозяйствах Тюменской области.