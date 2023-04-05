Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам

17:35 05 апреля 2023
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Весна в этом году ранняя, на полях уже сошел снег. Чтобы не терять времени, тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам.

Первой на поля вышла техника Учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК "Таволжан" в Сладковском районе.

Всего в этом году в регионе планируется засеять более миллиона гектаров площадей. Специалисты высоко оценивают подготовку к весенне-полевым работам и посевной кампании в хозяйствах Тюменской области.

Теги: АПК , посевная
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