В юргинских лесах провели учения по тушению пожаров

11:42 05 апреля 2023
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Межрайонные тактические учения по ликвидации лесных пожаров прошли на базе Юргинского филиала Тюменской авиабазы. В 2021 году в районе были  одни из самых сложных с точки зрения тушения пожары.

По сценарию учений у кромки леса произошло возгорание сухой растительности. Порывистый ветер быстро погнал огонь в сторону условного населённого пункта. Его жители оказались под угрозой. На борьбу с огнём выдвинулись лесопожарные формирования Тюменской авиабазы. К защите населенного пункта и эвакуации жителей подключились подразделения МЧС, УМВД и службы скорой помощи муниципального образования.

В результате слаженных действий участников учений и эффективного межведомственного взаимодействия пожар был оперативно ликвидирован, местное население и жилые дома спасены от огня.

Лесопожарная служба Тюменской авиабазы подтвердила полную готовность к пожароопасному сезону.

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