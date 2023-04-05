В юргинских лесах провели учения по тушению пожаров

Межрайонные тактические учения по ликвидации лесных пожаров прошли на базе Юргинского филиала Тюменской авиабазы. В 2021 году в районе были одни из самых сложных с точки зрения тушения пожары.
По сценарию учений у кромки леса произошло возгорание сухой растительности. Порывистый ветер быстро погнал огонь в сторону условного населённого пункта. Его жители оказались под угрозой. На борьбу с огнём выдвинулись лесопожарные формирования Тюменской авиабазы. К защите населенного пункта и эвакуации жителей подключились подразделения МЧС, УМВД и службы скорой помощи муниципального образования.
В результате слаженных действий участников учений и эффективного межведомственного взаимодействия пожар был оперативно ликвидирован, местное население и жилые дома спасены от огня.
Лесопожарная служба Тюменской авиабазы подтвердила полную готовность к пожароопасному сезону.
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