Моор: у нашей страны есть все для того, чтобы выйти на устойчивый промышленный рост

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Губернатор Тюменской области 4 апреля принял участие в заседании Президиума Государственного Совета России, и накануне - в семинаре-совещании по подготовке этого заседания, на котором главы субъектов РФ обсуждали взаимодействие регионов с федеральным правительством.

"Общее впечатление от работы Президиума Госсовета – у нашей страны есть все для того, чтобы выйти на устойчивый промышленный рост", - поделился впечатлением Моор.

Что касается регионального опыта, то тюменский Нефтегазовый кластер – в числе лучших региональных практик поддержки промышленности, отметил Моор. "Помимо этого, у нас есть целый ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие экономики. Они направлены на преодоление дефицита рабочих и инженерных кадров, а также на создание новых производств", - отметил он.