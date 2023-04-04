Молочная продукция компании "Золотые луга" будет представлена на Весенней продуктовой неделе в Тюмени

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Весенняя продуктовая неделя пройдет в Тюмени с 5 по 9 апреля в Выставочном зале в рамках специализированной выставки ""Продукты питания-2023. Сельхозпродукция". В ней примут участие производители не только региона, но и со всей России. В их числе – компания "Золотые луга", которая выставит широкий ассортимент молочной продукции.

АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, на выставке будет представлена тремя торговыми марками: "Золотые луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское". Посетители смогут приобрести как классические молочные продукты – молоко, кефир, ряженку, сметаны, творог, натуральные сыры, так и кисломолочную продукцию, в том числе оздоровительной линейки, например, биопростоквашу, наринэ, ацидофилин.

На прилавках компании будет проходить дегустация. Так, тюменцы и гости города смогут оценить натуральные сыры, произведенные по классической технологии. На Новолоктинском сыродельном заводе (филиал АО "Золотые луга") выпускают три вида сыра – Голландский, Пошехонский, Гауда. Они изготавливаются исключительно из молока высшего сорта и не содержат растительных жиров и консервантов.

На дегустации представят новинку 2022 года – ряженку с гранолой. Продукт с уникальным вкусом выпускается в удобной ПЭТ-бутылке семейного формата объемом 720 граммов. Новый уникальный вкус ряженки не имеет аналогов на рынке молочных продуктов. В натуральный кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов.

Также можно будет попробовать питьевые йогурты "Золотые луга" десертной коллекции в семейной упаковке со вкусами "Черничный пирог", "Лимонный пай" и "Печеное яблоко – корица". Уникальные вкусы для кисломолочных напитков выбирали на основе мнения потребителей и современных трендов.

Отметим, что в прошлом году компания "Золотые луга" изменила дизайн упаковки своей продукции в честь празднования в 2022 году двух значимых событий: 90-летия основной производственной площадки – молочного завода "Ситниковский", а также 20-летия торговой марки "Золотые луга". Упаковка молочных и кисломолочных продуктов узнаваема, но стала более стильной и информативной.

"Ждем тюменцев и гостей города на Весенней продуктовой неделе, где можно будет приобрести продукты, попробовать и открыть что-то новое для себя, или же найти своих любимых производителей. Надеемся, что "Золотые луга" - в их числе. На выставку привезем свежие и натуральные молочные продукты напрямую с завода, представив широкий ассортимент. Готовимся радовать классическими продуктами и новинками", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Молочные продукты можно будет не только оценить, но и приобрести по ярмарочным ценам. Стенд компании "Золотые луга" будет расположен внутри Выставочного зала по адресу: ул. Севастопольская, 12 (АО "Тюменская ярмарка"). Режим работы 5 – 7 апреля с 10.00 до 18.00, 8 апреля (суббота) с 10.00 до 16.00, 9 апреля (воскресенье) с 10.00 до 13.00.

Отметим, специализированная выставка проводится ежегодно и неизменно собирает до 100 экспонентов из России, ближнего зарубежья. Тюменская область представлена местными производителями, которые известны качеством своей продукции не только в регионе, но и за его пределами.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.