В Тюмени началось противопожарное патрулирование территорий

В Тюмени провели смотр готовности патрульных групп для выявления и профилактики природных пожаров на плацу перед зданием 32-го ПОС, осуществлять патрулирование территорий города будут представители городского департамента безопасности жизнедеятельности, отдела надзорной деятельности по г. Тюмени МЧС, добровольной пожарной охраны, полиции, ЛесПаркХоза, Росгвардии.

По данным администрации города, около ста человек плюс добровольцы будут следить за пожарной обстановкой: в составе патрульных групп они будут выезжать на рейды по территориям города на предмет проверки, работы с населением, выявления и пресечения нарушений. У специалистов есть удостоверения, экипировка, в каждой мобильной группе есть сотрудник с ранцевым огнетушителем, чтобы при обнаружении небольшого возгорания можно было его оперативно потушить.

Специалисты МКУ "ЛесПаркХоз" обходы городских лесов, занимающих 2 142,6 га, проводят с 3 апреля. "У нас две патрульные группы. Мы раздаём памятки всем, кого встретим в лесу, а гуляющих уже очень много. Напоминаем людям о специально оборудованных местах для жарки шашлыков. Если встречаем кого-то со своими мангалами, разъясняем, в чём их нарушение и как его избежать", – рассказала ведущий инженер ЛесПаркХоза Римма Мелихова.

Патрульные маршруты разработаны исходя из обстановки с пожарами. Как правило, это места отдыха населения, дачные общества. Нарушителей будут выявлять при помощи беспилотников, стационарных камер, в том числе в лесах. Они позволяют распознавать лицо и номер автомобиля нарушителя. Первая группа выехала в СНТ "Чайка" и "Энергостроитель".

А что штрафы? Они значительно увеличились и составляют на граждан от 15 000 до 30 000 рублей, на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 100 000 до 400 000 рублей в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.