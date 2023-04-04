Тюмень вошла в тройку лидеров по качеству городской среды

Тюмень по качеству городской среды в группе российских городов от 250 тысяч до 1 млн человек уступила первенство Грозному, но обошла Сочи.

Индекс качества городской среды за 2022 год, рассчитанный Минстроем России и институтом развития ДОМ.РФ, презентовали на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько:

Самая высокая доля городов с благоприятной средой - 94% - отмечена в группе крупные города с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек. Это город Грозный - 241 балл, Тюмень – 240 баллов, Сочи - 235 баллов. Я хочу отметить, что Грозный, Тюмень и Сочи стабильно остаются в первых строках.

Среднее значение индекса качества городской среды для РФ в 2022 году составило 192 балла.